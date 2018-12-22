Rusya hiçbir sistemin engel olamayacağı hipersonik füzeyi test etti

Triskon olarak adlandırılan, ses hızının 8 katı hıa ulaşan (8 Mach) hipersonik füzenin son testinin 10 aralıkta başarılı bir şekilde yapıldığını, bu testten önce 5 test daha yapıldığını bildirdi.

Yetkili, “Bu özel silahla gördüğümüz şey, Rusların onu çift amaçlı bir yeteneğe sahip olacak şekilde tasarlamaları, yani karadaki bir hedefe ve denizdeki bir gemiye karşı kullanılabilecekleri şeklinde tasarladı. Geçen haftanın başarılı testi, Rusların hipersonik silahların geliştirilmesinde çok önemli olan bir başarı olan sürekli uçuşa erişebildiklerini gösterdi.” açıklamasında bulundu.

ABD istihbarat raporuda yer alan bilgiye göre, yeni füzenin üretiminin 2021′de başlayacağı ve 2022′den daha erken bir tarihte Kremlin cephanesinde yerini alacak.

Bu arada Pentagon'da, bu yılın başlarında Lockheed Martin ile iki milyon dolarlık hipersonik silah sözleşmesi imzalamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump bu yılın Ekım ayında, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile imzalanan ve nükleer savaş tehdidini azaltmaya dönük atılmış en önemli adımlardan biri olarak gösterilen Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekileceğini açıklamıştı. Rusya ise bu kararı "çok tehlikeli bir adım" olarak nitelendirmişti.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Perşembe günü yaptığı açıklamada ise, "Rusya'nın stratejik dengeyi korumak ve yükselen nükleer tehdide karşı koymak için yeni silahlar geliştirdiğini" söylemiş, konuşmasının devamında ise, "Nükleer savaş tehlikesi önemsizmiş gibi gösteriliyor. Bu şu anda imkansız olan ya da kritik önemde olmayan bir şey gibi görülebilir. Fakat eğer böyle bir şey olursa bu medeniyetin hatta gezegenimizin sonunu getirebilir. (ABD) INF Anlaşması'ndan (Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması) çekilmeye hazırlanıyor. Bir sonraki aşamada ne olacağını kestirmek zor. Nükleer savaş tehdidi şu anda gerçekten de Soğuk Savaş döneminde olduğundan daha az ciddiye alınıyor. Fakat bu tehdit gerçekte daha az şiddetli hale gelmedi. Dünyada silah kontrolü için kurulan sistemin çökmekte olduğu gözleniyor" açıklamasında bulunmuştu.