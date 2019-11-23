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BİLİM-TEKNOLOJİ

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Rusya, modernize ettiği balistik füzelerin test atışlarına başladı

Rusya, modernize edilen İskender-M füzeleri ile testler gerçekleştirilmeye başlandığını açıkladı.

  • İHA
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ordudaki silahların modernizasyonu kapsamında İskender-M balistik füzelerindeki modernizasyon tamamlandı ve test atışlarına başlandı.
2016 yılında alınan karar doğrultusunda ordunun modernizasyonu konusunda çalışma başlatıldığı ifade edilirken, yenilenen İskender-M füzelerinin Kapustin Yar poligonunda test atışlarına başladığı da bildirildi.
 
Rusya Savunma Bakanlığı, Kapustin Yar poligonuna askerlerin çok sayıda İskender-M balistik füzesi nakliye ettiğini, poligondan yapılan atışların hedefleri tam isabetle vurduğunu belirtti.
Balistik füzeler, test atışlarının ardından Rusya'nın Batı Askeri Bölgesinin füze birliklerine teslim edilecek.

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