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Rusya: NASA ile Ay İstasyonu projesini görüşmeye hazırız

Rusya’nın Devlet Uzay Şirketi Roscosmos, NASA'nın Ay yörüngesine bir uzay istasyonu kurma projesi olan Lunar Gateway'e katılımı hakkında görüşmelere devam etmeye hazır olduğunu belirtti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD ve Rusya arasında uzun menzilli füzeler (INF) anlaşması sona ermişken, uzay hakkında görüşmeler devam ediyor. Rusya’nın Devlet Uzay Şirketi Roscosmos’un sözcüsü Vladimir Ustimenko, çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD’nin Ay yörüngesine bir uzay istasyonu kurma projesi olan Lunar Gateway’e katılımı hakkında görüşmelere devam etmeye hazır olduğunu söyledi.
 
Ustimenko, “Rusya hala bu proje altındaki tüm sorunları tartışmaya hazır. Bu projedeki ilişkilerin karşılıklı olarak tatmin edici bir biçimini bulmak gerekiyor. Yapılması gereken, şu ana kadar bulunmadı.” dedi.
 
 
2016 yılında açıklanan Ay’a yakın bir istasyon oluşturma planında iki seçenek göz önünde bulunduruluyor; iki küçük konut modülü veya bir büyük modüle dayanan bir yörünge istasyonu. Her iki kavram da, istasyonda dört kişinin çalışabileceğini şart koşuyor. Ve istasyona seferlerin 30 ilâ 360 gün sürmesi bekleniyor. İstasyona uçuşların yılda bir kez gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
 
Eylül 2017’nin sonlarında Roscosmos ve NASA, her iki tarafın da uzay araştırma girişimlerinin uygulanması konusunda ortaklaşa çalışma niyetini yansıtan Adelaide’deki (Avustralya) uluslararası astronomi kongresinde bir bildiri imzaladı. Her iki taraf da, Ay’a yakın alanda yaşanabilir istasyon kurma çalışmalarını planlamak istediklerini belirtti.
 
Roscosmos Şefi Dmitri Rogozin daha önce, Roscosmos’un Lunar Gateway uluslararası ay yörüngesi projesine yalnızca NASA ile eşit bir şekilde katılmaya hazır olduğunu söylemişti.
 
KANADA, AY İSTASYONU PROJESİNE KATKIDA BULUNACAK
 
Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau geçtiğimiz hafta NASA’nın Ay yörüngesine bir uzay istasyonu kurma projesi olan Lunar Gateway’e katılacağını, önümüzdeki beş yıl boyunca programa 150 milyon Kanada doları harcanacağını açıklamıştı.
 
Kanada, Gateway’in onarımı ve bakımı için “Canadarm3” akıllı robot koluna katkıda bulunacağını ve ayrıca önümüzdeki 24 yıl boyunca bu projeye 1,56 milyar ABD doları harcama yapacağını da belirtti.

Robot sunucu işbaşı yaptı

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