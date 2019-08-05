Rusya geliştirdi: Havada silah kullanabilecekler

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Rusya, paraşütçülerinin havada silah kullanmalarını sağlayan yeni bir paraşüt sistemi geliştirdi

Rusya, paraşütçülerin havada ateş etmelerini sağlayacak D-14 Shelest isimli yeni bir paraşüt sistemi geliştirdiğini açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rusya'nın Ratnik Programı (Rusya'nın gelecekteki piyade savaş sistemi) kapsamında geliştirdiği D-14 Shelest paraşütünün, paraşütçülerin havada iken ateş etmelerini sağlayacağı bildirildi.
 
Parachute-Making Araştırma Enstitüsü Baş Tasarımcısı Vladimir Kachalov konu hakkında verdiği demeçte, “Ratnik askerinin savaş kıyafeti içinde paraşütle atlamaları için tasarlanan yeni nesil D-14 Shelest uçak paraşüt sistemi esasen önceki sistemlerden farklıdır. Sistem uçaktan atladıktan hemen sonra savaşa girme stratejisine dayanıyor.” diye konuştu.
 
 
Kachalov, geleneksel sistem paraşütlerin havada silah kullanımına izin vermediğini, ancak geliştirdikleri yeni sistemle bir askerin havada savaşa başlayabileceğini açıkladı.
 
Kachalov, D-14 Shelest paraşütüne ilişkin testlerin yakın gelecekte Paraşüt Yapımı Araştırma Enstitüsünde başlayacağını söyledi.

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