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Bilim-Teknoloji

Rusya: Progress-MS-28 kargo kapsülünü taşıyan Soyuz roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı

Rusya'nın “Progress MS-28” kargo kapsülü, Kazakistan'ın Baykonut Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı. 2.6 tonluk yükü taşıyan uzay aracının 17 Ağustos'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşması bekleniyor.

IHA15 Ağustos 2024 Perşembe 09:44 - Güncelleme:
Rusya: Progress-MS-28 kargo kapsülünü taşıyan Soyuz roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı
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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, Progress-MS-28 kargo kapsülünü taşıyan Soyuz-2.1a roketinin Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden TSİ 06.20'de başarıyla fırlatıldığı belirtildi.

2.6 TON YÜK TAŞIYOR

Mürettebat ve bilimsel deneyler için yakıt, içme suyu, gıda, nitrojen ve çeşitli ekipmanlar dahil olmak üzere 2.6 tonluk yükü taşıyan uzay aracının 17 Ağustos'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşması bekleniyor.

Bir önceki "Progress MS-27" kargo aracı 30 Mayıs'ta ekipman, giysi, tıbbi ve hijyenik malzemeleri götürmek üzere uzaya fırlatılmış, 1 Haziran'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.

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