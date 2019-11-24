Rus medyasında yer alan haberlere göre son raporların, Rus ordusunun son raporlarında yüksek teknolojili araştırmalarını artırdığını gösterdiği belirtildi.

Raporlardan hareketle bu çalışmalar kapsamında, ayrıntılı savaş yeteneklerine sahip çok işlevli robotların 2025 yılına kadar geliştirileceği tahmin ediliyor.

Savunma endüstrisinden bir kaynağa dayandırılan habere göre Rusya, olası meskun mahal çatışmalarında robotların savaşacağı stratejiler üzerinde çalışıyor. Kaynak, 2020 yılının başlarında Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Kombine Silah Akademisi çözüm önerileri sunacak.

Bu teknolojinin deneysel platform 'Marker' üzerinde geliştirildiğini belirten kaynak, ''Beş robottan oluşan her bir grubu, bir insanın yönetecek. 'Marker' temelinde taşıma ve yakıt ikmal makinesinin yanı sıra güvenlik araçları yüksek özerkliğe sahip olacak.'' dedi.

Şu anda 'savaşta robot kullanma' konusunda ortak bir anlayışın olmadığını belirten kaynak, Rus ordusunun ülkenin silahlı kuvvetleri tarafından kullanılabilecek kapsamlı bir strateji üzerinde çalıştığını belirtti.