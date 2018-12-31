Rusya, Kırım'a S-350E Vityaz yeni nesil hava savunma füze sistemleri konuşlandırıyor

Bakanlık, Rus ordusunun 2018’de Kırım yarımadasında Pantsir-S ve S-400 sistemlerini konuşlandırdığını da belirtti.

Yıllardır sınırlarının ötesindeki askeri yeteneklerini gözden geçiren Rusya’nın Suriye ve Ukrayna ihtilafına müdahalesi Batı ile ilişkilerinin gerilmesine neden oldu.

Washington, Rusya’nın SSC-8 olarak adlandırılan yeni orta menzilli Novator 9M729 füzesinin anlaşmayı ihlal ettiğini savunarak, Nükleer Silahların (NPT) Yayılmasını Önleme Antlaşması’ndan çekilmekle tehdit etmişti.

Rusya ise, füzesinin anlaşmaya aykırı olduğunu reddederek, ABD’yi yeni füzeler geliştirmek için anlaşmadan çekilmek amacıyla sahte bir bahane oluşturmakla suçlamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çarşamba günü hükümet temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada, Avangard adını verdiği yeni hipersonik füzesini başarıyla test ettiğini duyurmuştu.

Putin, füzenin tamamıyla başarılı bir biçimde test edildiğini dile getirerek, "Rusya'nın bundan böyle yeni bir stratejik silahı vardır" demişti.

Rus lider, kıtalararası balistik füze olan Avangard'ın 2019'dan itibaren kullanıma hazır olacağını da sözlerine eklemişti.

(Şark'ul Avsat)