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Rusya, S-500'ün üretimine başladı: 600 km ötedeki hedefleri vurabilecek

Rusya, son dönemde yoğun mesai harcadığı S-500 füze savunma sisteminin üretimine başladı.

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Rosteh’in CEO’su Sergei Chemezov, S-500 füze savunma sisteminin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
 
Chemezov, Rusya’nın S-500 füze savunma sisteminin üretimine başladığını duyurdu.
 
Gelen ilk bilgilere göre, S-500, 600 kilometre ötedeki hedefleri vurma kabiliyetine sahip olacak. S-500 tek seferde 10 hedefe kadar kilitlenebilecek ve hızları saniyede 7 kilometreyi aşmayan balistik hedefleri vurabilecek.
 
(NTV)
 

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