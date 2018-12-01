Rusya Savunma Bakanlığı, modernize edilmiş yeni füzesinin test edildiği videoyu yayınladı
Rusya Savunma Bakanlığı, modernize edilmiş yeni füzesinin test edildiği videoyu yayınladı
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Füze ve Hava Savunma Müşterek Birlikleri Komutanı Albay Sergey Grabçuk, hava savunma sisteminin modernize edilmiş yeni füzesinin bir dizi testten sonra, yeni özelliklerini tam olarak gösterdiğini, görevini başarıyla tamamladığını ve belirlenen hedefi öngörülen süre içinde ve tam isabetle imha ettiğini söyledi.
(Kokpit Aero)
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