Antey Corporation ve NPO Almaz’ın birleşmesi sonucu kurulan, özellikle ulusal askeri girişimlerin bazılarını ve uçaksavar savunma sistemlerini üreten Almaz Antey şirketi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "S-400 ‘Triumf’ Hava Savunma Füze Sistemi’nin ikinci alayını, bu yıl Rusya Savunma Bakanlığı’na teslim etti." denildi.

Teslim edilen S-400'lerin, bakanlık tarafından kabul edilmeden önce, gerçek hava hedeflerini içeren atış testlerini geçtiği bildirildi.

S-400 TRIUMF HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

S-400 Triumf hava savunma sistemi, düşmanın keşif uçaklarını, stratejik ve taktik uçaklarını, taktik ve balistik füzelerini, orta menzilli balistik füzelerini ve hipersonik hedeflerini imha etmek için tasarlandı.

S-400 Triumf hava savunma sistemi, yoğun saldırı ve elektronik önlemlere maruz kalma koşulları altında hava saldırısını ve keşif araçlarını (gizli teknoloji kullanılarak yapılan uçaklar dâhil) ve diğer hava hedeflerini imha etme kabiliyetine sahip.