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Rusya, seri üretim standardı ilk Il-76MD-90A uçağının ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu

Il-76 nakliye uçaklarının ikinci nesli olarak tanımlanan uçağın ilk prototipi 2012 yılında gökyüzüyle buluşmuştu. Uçak, %10 daha verimli PS-90A-76 motorlarıyla donatıldı. 52 ton faydalı yükü 5 bin kilometre menzile taşıyabilen platform, geliştirme çalışmalarından önce 47 ton faydalı yükü 4 bin kilometreye eriştirebiliyordu.

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Orman yangınlarıyla mücadele görevlerinde de kullanılacak yeni nesil platform için Rusya, UAC (United Aircraft Corporation) firması ile 39 uçağın tedarikine ilişkin anlaşma imzalamıştı. Rusya, bu uçaklar için toplamda 2,1 milyar Amerikan Doları ödeyecek.
 
Il-76 nakliye uçaklarının ikinci nesli olarak tanımlanan uçağın ilk prototipi 2012 yılında gökyüzüyle buluşmuştu. Uçak, %10 daha verimli PS-90A-76 motorlarıyla donatıldı. 52 ton faydalı yükü 5 bin kilometre menzile taşıyabilen platform, geliştirme çalışmalarından önce 47 ton faydalı yükü 4 bin kilometreye eriştirebiliyordu.

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