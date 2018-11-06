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Rusya Soyuz-5 roketi için çalışmalara başladı

Rus basınında yayınlanan bir haberde, Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’un orta sınıf fırlatma aracı Soyuz-5 için başlangıç çalışmalarına başladığı belirtildi.

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Sistemin, tüm füze endüstrisini yeniden harekete geçirecek ve geliştirecek bir proje olarak bahsedildi. İlk fırlatması 2022 yılı olarak planlanan projenin 61 milyar Ruble tutacağı belirtildi.
 
 
İnsanlı fırlatmaya uygun yapıda geliştirilen Soyuz-5’in uluslararası uzay piyasasına yönelik geliştirildiği bildirildi. Füze hakkında verilen bir diğer bilgide sistemin, RD-171 motorunun derin bir modernizasyondan geçirilmiş versiyonuna sahip olacağı açıklandı.
 

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