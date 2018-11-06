Rusya Soyuz-5 roketi için çalışmalara başladı
Rus basınında yayınlanan bir haberde, Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’un orta sınıf fırlatma aracı Soyuz-5 için başlangıç çalışmalarına başladığı belirtildi.
Sistemin, tüm füze endüstrisini yeniden harekete geçirecek ve geliştirecek bir proje olarak bahsedildi. İlk fırlatması 2022 yılı olarak planlanan projenin 61 milyar Ruble tutacağı belirtildi.
İnsanlı fırlatmaya uygun yapıda geliştirilen Soyuz-5’in uluslararası uzay piyasasına yönelik geliştirildiği bildirildi. Füze hakkında verilen bir diğer bilgide sistemin, RD-171 motorunun derin bir modernizasyondan geçirilmiş versiyonuna sahip olacağı açıklandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.