Rusya Soyuz-5 roketi için çalışmalara başladı

Sistemin, tüm füze endüstrisini yeniden harekete geçirecek ve geliştirecek bir proje olarak bahsedildi. İlk fırlatması 2022 yılı olarak planlanan projenin 61 milyar Ruble tutacağı belirtildi.

İnsanlı fırlatmaya uygun yapıda geliştirilen Soyuz-5’in uluslararası uzay piyasasına yönelik geliştirildiği bildirildi. Füze hakkında verilen bir diğer bilgide sistemin, RD-171 motorunun derin bir modernizasyondan geçirilmiş versiyonuna sahip olacağı açıklandı.