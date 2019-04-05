Rusya, süpersonik P-270 Moskit gemisavar füzesini Karadeniz'de test etti

Rus Donanması Karadeniz Filosu, temel savunma silahları olan P-270 Moskit gemisavar füzesinin süpersonik testini gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi haber kanalı Zvezda TV'de yer alan bilgiye göre, P-270 Moskit süpersonik gemisavar füze, Tarantul-III sınıfı korvetiden ateşlenerek kabiliyetleri ölçümlendi.

P-270 MOSKİT

P-270 Moskit süpersonik füze 90 km mesafeye kadar savaş gemilerini imha etmek için kullanılan orta menzilli gemisavar füzesidir.

Erken radar tespitini önlemek için hedefe deniz yüzeyine yakın şekilde ilerleyen füze hedefin savunma sisteminden kurtulmak için manevra kabiliyetine sahip.

Tarantul sınıfı bir korvet, başlıklarında 150 kg patlayacı taşıyan 4 adet P-270 Moskit taşıyabiliyor. Füze isabetli bir tek vuruşta 20.00 ton ağırlığındaki bir savaş gemisini batırıyor.