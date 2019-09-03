28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7512
  • 6,2964
  • 283.686
  • 99453
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Rusya, tartışmalı Kuril Adaları’ndaki füze sistemlerini ateşledi

Rusya, Japonya ile arasında tartışmalı bir bölge olan Kuril Adaları’na konuşlandırdığı gemisavar füze sistemlerini test etti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya, Kuril Adaları zincirinin kuzeyindeki iki adada, Bastion mobil kıyı savunma gemisavar füze sistemlerini kurduğunu ve test ettiğini açıkladı. Rusya’nın böylelikle Kamçatka Yarımadası’ndan Hokkaido’ya uzanan savunma hattını tamamladığı bildirildi.
 
Japan Times gazetesine konuşan bir Rus hükûmet yetkilisi, “Sistem zaten kuruluydu ve şimdi operasyona hazırlanıyorlar.” dedi.
 
Rusya ayrıca, Kuzeybatı Pasifik Okyanusu’ndaki Okhotsk Denizi’nde Kuril Adaları zincirinin merkezine yakın, Raikoke’den Golovnin Boğazı’na 16 kilometre mesafede ıssız bir volkanik ada olan Matua’ya bir gemi tespit telsiz üssü ve bir hava filosu da kurmayı planlıyor.
 
JAPONYA VE RUSYA ARASINDAKİ KURİL ADALARI SORUNU
 
Anlaşmazlığa konu adalar, aynı zincirdeki anlaşmazlık konusu olmayan diğer adalarla birlikte 2. Dünya Savaşı’nın sonunda Sovyetler Birliği tarafından ilhak edildi. Anlaşmazlık konusu adalar Sahalin Oblastı’na bağlı Yuzhno-Kurilsky Rayonu’nun parçası olarak Rusya’nın yönetimindedir.
 
Adalar üzerinde hak iddia eden Japonya, Kuzey Torpakları adını verdiği adaları Hokkaido’ya bağlı Nemuro alt prefektörlüğünün parçası olarak kabul etmektedir.
 
1951 tarihli San Francisco Barış Antlaşması’na göre Japonya’nın adalar üzerindeki iddiasından vazgeçmesi gerekmektedir ancak antlaşma Sovyetler Birliği’nin adalar üzerindeki egemenliğini de tanımamaktadır.
 
Japonya ayrıca anlaşmazlık konusu adaların, Kuril Adaları’nın parçası olmadığından bahisle antlaşma kapsamı dışında kaldığını öne sürmektedir.

HDP binası önünde bekleyen aile böyle isyan etti: Senin oğlun hangi özel okulda?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Albayrak: Tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız

Bakan Albayrak: Tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız

Gerçek büyü ve lanetler içeriyor iddiası ile o kitapları yasakladılar

Gerçek büyü ve lanetler içeriyor iddiası ile o kitapları yasakladılar

BM'den Suudi Arabistan ve BAE için çarpıcı karar: Savaş suçu işlediler

BM'den Suudi Arabistan ve BAE için çarpıcı karar: Savaş suçu işlediler

Palu ailesi ile ilgili yeni gelişme

Palu ailesi ile ilgili yeni gelişme

HDP binası önünde bekleyen aile böyle isyan etti: Senin oğlun hangi özel okulda?

HDP binası önünde bekleyen aile böyle isyan etti: Senin oğlun hangi özel okulda?

İstanbullu İSPARK'ı konuşurken suya da zam geldi

İstanbullu İSPARK'ı konuşurken suya da zam geldi

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye'ye AB'de özel statü' teklifine yanıt

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye'ye AB'de özel statü' teklifine yanıt

Ektiği tohum 1 metreye ulaşınca paniğe kapıldı

Ektiği tohum 1 metreye ulaşınca paniğe kapıldı
 

POPÜLER HABERLER

Hizbullah, vurduğu İsrail askeri aracının görüntülerini yayınladı

Hizbullah, vurduğu İsrail askeri aracının görüntülerini yayınladı

Beyaz örtüler üzerinde ikiye bölünerek, yaklaşık bir hafta kurumaya bırakılıyor...

Beyaz örtüler üzerinde ikiye bölünerek, yaklaşık bir hafta kurumaya bırakılıyor...

Yaz transfer döneminde kulüp bulamayan futbolcular

Yaz transfer döneminde kulüp bulamayan futbolcular

İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptıklar tüm transferler

İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptıklar tüm transferler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019