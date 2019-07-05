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Rusya tek roketle 33 uyduyu uzaya gönderdi

Rusya bu sabah ana yükü Meteor iklim izleme uydusu olan Soyuz roketi ile birlikte 32 uyduyu yörüngesine gönderdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi - Gökhan Ertaş
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Rusya bu sabah Türkiye saati ile 08:41'de Rusya'nın Amur Oblastı'nda bulunan Vostoçni Uzay Üssü'nden Meteor M2-2 hava ve iklim izleme uydusunu Soyuz-2-1b roketi ile fırlattı. Roket ana yükü iklim uydusu ile birlikte 32 uyduyu da taşıdı.
 
2 bin 750 kilogramlık Meteor-M No. 2-2 uydusu 832 kilometrelik yörüngesinden, havayı, ozon tabakasını, okyanus yüzey sıcaklığını ve buz koşullarını izlemek için tasarlandı.
 
Uydu, Meteor-M serisinin üçüncü uydusu ve aynı zamanda 2017'de yılında fırlatılan ve roketin patlaması ile tahrip olup okyanusa çakılan Meteor M2-1'in yerine kullanılacak.
 
ROKETTE 11 ÜLKEYE AİT KÜP UYDULAR BULUNUYOR
 
Roketin ikincil yükünde ise Rusya'nın yanı sıra Almanya, Fransa, ABD, İsrail, İngiltere, İsveç, Finlandiya, Tayland, Ekvador, Çekya ve Estonya'ya ait toplamda 32 küp uydu bulunuyor.
 
 
Meteor-M2-2 ve ikincil uydulara sahip olan bölümü, 27 Haziran 2019'da entegrasyon için hazırlanıyor.
 
 
Soyuz-2-1b roketi 5 Temmuz'da Amur Oblastı'nda bulunan Vostoçni Uzay Üssü'nden fırlatılırken

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