Rusya tek roketle uzaya 28 uydu gönderdi
Rusya, Amur Oblastı'nda bulunan Vostoçni Uzay Üssü'nden Soyuz 2.1a/Fregat roketi ile 28 uyduyu yörüngesine gönderdi.
- TM Dijital Haber Merkezi
Ana yükü Rusya'nın Kanopus-V takım uydu sisteminin 5. ve 6. uydusu olan Soyuz 2.1a/Fregat roketi bu sabah 09:00'da Amur Oblastı'nda bulunan Vostoçni Uzay Üssü'nden fırlatıldı.
TM Dijital Haber Merkezi’nden Gökhan Ertaş’ın haberine göre; Kanopus-V takım uydu sistemi doğal felaketlerin ve diğer acil durumların gerçek zamanlı izlenmesinin yanı sıra güçlü deprem oluşum olasılığını tespit etmek ve incelemek için Dünya'nın yüzeyini, atmosferi, iyonosferi ve manyetosferi izlemek, haritalama, tarım, su ve kıyı kaynaklarının izlenmesi, arazi kullanımı, Dünya yüzeyinin belirli bölgelerinin operasyonel olarak gözlemlenmesi gibi diğer görevleri de icra edebiliyor.
2012 yılında ilk uydusunu yörüngesine gönderen Rusya, üçüncü ve dördüncü uydusunu Şubat 2018’de göndermişti.
Kanopus-V5 ve -V-6 uyduları (ortada) ve ikincil yükler (solda) bulunan bölümde
Rokette ABD'ye ait 20 uydu bulunuyor
Rus Soyuz roketi, ana yükü olan Kanopus-V uyduları dışında 26 küçük uyduyu da yörüngesine gönderdi. Rusya’nın yörüngeye gönderdiği uyduların 20'si ABD'ye, 3’ü Almanya'ya ait olurken; Japonya, İspanya ve Güney Afrika'ya ait birer uydu da Soyuz roketinde bulunuyor.
İkincil yüklerin en büyüğü Japonya merkezli Axelspace tarafından geliştirilen 100 kilogramlık yer gözlem uydusu olan AxelGlobe uydusu.
İkincil yükler arasında en çok uyduya sahip olan ise San Francisco'daki Planet Labs Inc. tarafından geliştirilen DOVE uzaktan algılayıcı küp uydu takımı. Firmanın rokette 12 uydusu bulunuyor. Planet Labs'ın hali hazırda uzayda 160'a yakın gözlem uydusu bulunuyor. Bu uydular yer gözlem uydusu olarak faaliyet gösteriyor, dünyanın neredeyse her yerinden anlık görüntüler alabiliyor ve görüntüleri ticari olarak pazarlıyorlar.
Soyuz 2.1a/Fregat roketi Amur Oblastı'nda bulunan Vostoçni Uzay Üssü'nden fırlatılırken
Uzay yarışında Çin, tarihinde ilk defa öne geçti
Rusya'nın bugün gerçekleştirdiği bu Roket lansmanı ülkenin 2018 yılındaki son lansmanı oldu. Rusya bu lansmanla birlikte 2018 yılında uzaya 20 roket gönderdi. Çin 39 roketle 2018 yılında uzaya en çok roket göndererek tarihinde ilk defa ABD'yi geçti. ABD ise bu yıl, 29 lansmanla ikinci sırada yer aldı.
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