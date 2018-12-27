Rusya tek roketle uzaya 28 uydu gönderdi

Ana yükü Rusya'nın Kanopus-V takım uydu sisteminin 5. ve 6. uydusu olan Soyuz 2.1a/Fregat roketi bu sabah 09:00'da Amur Oblastı'nda bulunan Vostoçni Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

TM Dijital Haber Merkezi’nden Gökhan Ertaş’ın haberine göre; Kanopus-V takım uydu sistemi doğal felaketlerin ve diğer acil durumların gerçek zamanlı izlenmesinin yanı sıra güçlü deprem oluşum olasılığını tespit etmek ve incelemek için Dünya'nın yüzeyini, atmosferi, iyonosferi ve manyetosferi izlemek, haritalama, tarım, su ve kıyı kaynaklarının izlenmesi, arazi kullanımı, Dünya yüzeyinin belirli bölgelerinin operasyonel olarak gözlemlenmesi gibi diğer görevleri de icra edebiliyor.

2012 yılında ilk uydusunu yörüngesine gönderen Rusya, üçüncü ve dördüncü uydusunu Şubat 2018’de göndermişti.

Kanopus-V5 ve -V-6 uyduları (ortada) ve ikincil yükler (solda) bulunan bölümde