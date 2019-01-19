Rusya uydu vuran füzesini test etti

Raporda Rusya'nın 23 Aralık'ta Plesetsk Uzay Üssü'nden A-235 (Nudol) isimli uydu vurabilme kabiliyetine sahip bir Anti-balistik füze (ABM) testi gerçekleştirdiği, füzenin 17 dakika yol aldığı ve yaklaşık 3 bin kilometre uçtuğu bildirildi.

Pentagon’un 108 sayfalık füze savunma incelemesinin hazırlanması sırasında ortaya çıkan raporda ayrıca Moskova'nın tanıttığı yeni füzeler için ‘sorun ve tehdit' nitelendirilmesi yapılmış, Rusya ve Çin'in, ABD'nin uzay uydularını tehdit eden anti-uydu teknolojileri geliştirmekle olduğu da bildirilmişti.

Raporda, “Rusya, karaya fırlatılan füzeler ve yönlendirilmiş enerji silahları dahil olmak üzere çok çeşitli bir anti-uydu kabiliyeti paketi geliştiriyor ve karşı-uzay kabiliyetlerini geliştirmek için yörüngede faaliyetler yürüten ‘deneysel’ uyduları başlatmaya devam ediyor.” denildi.

Rusya'nın Nudol Anti-balistik füzesi (ABM)

Çin 2007 yılında yeryüzünden 865 kilometre yükseklikteki eski bir uyduyu geliştirdiği lazer silahıyla vurmuş, vurulan uydunun enkazı ise diğer uydular için büyük bir tehdit oluşturmuştu.

ABD, Gelişmiş Savunma Araştırma Projeleri Ajansı'nın (DARPA) uzay temelli varlıkların savunulmasu konusunda çalıştığını bu konu üzerinde konseptler geliştirdiğini iddia ediyor. Ancak geçerli bir çözüm bulabilmiş değiller