Rusya: Uzay İstasyonu, Hindistan'ın uydu enkazı çarpması tehdidiyle karşı karşıya

Hindistan Başbakanı Narendra Modi 27 Mart'ta, Dünya'nın alçak yörüngesindeki bir uyduyu, Hint uzmanların geliştirdiği füzeyle başarılı bir şekilde vurduğunu açıklamıştı. Vurulan uydunun parçaları ise yörüngede binlerce kontrolsüzce dolaşan uzay enkazı haline gelmişti.

Rusya'nın Devlet Uzay Şirketi İcra Direktörü Sergei Krikalyov, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Hindistan'ın geçtiğimiz aylarda bir uyduyu anti uydu sistemi ile vurmasının ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) daha önce çarpma ile delinme ihtimalinin yüzde 5 arttığını söyledi.

Rus Akademisi Bilimler Uzay Konseyi oturumunda konuşan Krikalyov, "Amerikalılar, istasyonun daha fazla enkaz ve hurdalar nedeniyle delinme olasılığı üzerine hesaplamalar yaptılar. Delinme olasılığını yaklaşık yüzde 5 arttıran sayısal tahminler var." dedi.

NASA BAŞKANI: BU KORKUNÇ BİR ŞEY

Geçtiğimiz ay konu hakkında konuşan NASA Başkanı Jim Bridenstine, Hindistan anti uydu füze testinin uzay İstasyonunun yörüngesinden daha yükseğe çıkan 60 adet yörüngesel enkaz yarattığını belirten Bridenstine, "Bu korkunç bir şey, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun üstünden geçen bir döküntü (enkaz) gönderen bir olay yaratmak. Ve bu tür bir aktivite, yakın zamanda gerçekleşmesini beklediğimiz uzaya insanlı uçuşların geleceği ile uyumlu değil." açıklamasında bulunmuştu.

MODİ: SÜPER ÜLKELER ARASINA GİRDİK

Modi, "Misyon Şakti" adı verilen deneme anti uydu denemesi hakkında, ABD, Rusya ve Çin'in yanı sıra Hindistan'ı, bu kabiliyete sahip "süper ligdeki ülkeler" arasına girdiğini söylemişti.

Hindistan'ın ASAT füzesi tarafından tahrip edilen hedefin hizmet dışı bir Hint uydusu olduğunu bildirildi. Bazı kaynaklar uydunun 24 Ocak'ta Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) tarafından başlatılan mikro bir uydu olduğunu açıklamıştı.