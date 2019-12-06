Rusya Uzay İstasyonu'na su ve yakıt gönderdi
Uluslararası Uzay İstasyonu'na su ve yakıt taşıyan Rusya'nın Soyuz MS-13 uzay aracı Soyuz-2.1a taşıyıcı roketi ile fırlatıldı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, "Soyuz MS-13 uzay aracı Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden bugün (Türkiye saati ile 12:34'te) Soyuz-2.1a taşıyıcı roketi ile başarıyla fırlatıldı. Uzay aracının taşıyıcı roketin üçüncü aşamasından ayrılması tamamlandı." denildi.
MS-13 uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu için 650 kilogram yakıt, 420 kilogram su, 1.360 kilogram kuru yük ve 50 kilogram oksijen tankı taşıyor.
UZAY İSTASYONU'NA ULAŞMASI ÜÇ GÜN SÜRECEK
MS-13 uzay aracı üç günlük bir program çerçevesinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak. Uzay aracının, 9 Aralık'ta Türkiye saati ile 13: 38'de uzay istasyonuna kenetleneceği açıklandı.
Roscosmos, uzay aracının normalde 2 günde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetleneceğini ancak ABD tarafından dün fırlatılan Dragon uzay aracı ile kenetlenme aşamasının çakışması nedeniyle MS-13'ün kenetlenme saatinin yeniden planlandığını açıkladı.
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