12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7619
  • 6,3843
  • 272.312
  • 109007
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Rusya Uzay İstasyonu'na su ve yakıt gönderdi

Uluslararası Uzay İstasyonu'na su ve yakıt taşıyan Rusya'nın Soyuz MS-13 uzay aracı Soyuz-2.1a taşıyıcı roketi ile fırlatıldı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, "Soyuz MS-13 uzay aracı Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden bugün (Türkiye saati ile 12:34'te) Soyuz-2.1a taşıyıcı roketi ile başarıyla fırlatıldı. Uzay aracının taşıyıcı roketin üçüncü aşamasından ayrılması tamamlandı." denildi.
 
MS-13 uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu için 650 kilogram yakıt, 420 kilogram su, 1.360 kilogram kuru yük ve 50 kilogram oksijen tankı taşıyor.
 
UZAY İSTASYONU'NA ULAŞMASI ÜÇ GÜN SÜRECEK
 
MS-13 uzay aracı üç günlük bir program çerçevesinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak. Uzay aracının, 9 Aralık'ta Türkiye saati ile 13: 38'de uzay istasyonuna kenetleneceği açıklandı.
 
Roscosmos, uzay aracının normalde 2 günde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetleneceğini ancak ABD tarafından dün fırlatılan Dragon uzay aracı ile kenetlenme aşamasının çakışması nedeniyle MS-13'ün kenetlenme saatinin yeniden planlandığını açıkladı.

MSB bu görüntülerle duyurdu: Tespit edilerek etkisiz hale getirildiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İran'a füzeli mesaj: Balistik füzelerini ateşlediler

İran'a füzeli mesaj: Balistik füzelerini ateşlediler

Bakan Albayrak: Tüm saldırıları boşa çıkardık, şimdi artık yeni bir dönem

Bakan Albayrak: Tüm saldırıları boşa çıkardık, şimdi artık yeni bir dönem

Etkin pişmanlıktan faydalanıp, 300 FETÖ'cünün ismini verdiler

Etkin pişmanlıktan faydalanıp, 300 FETÖ'cünün ismini verdiler

Bakan Kurum uyardı: 1 Ocak itibarıyla süreç başlayacak

Bakan Kurum uyardı: 1 Ocak itibarıyla süreç başlayacak

Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor! 20 ayın zirvesini gördü

Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor! 20 ayın zirvesini gördü

Bu horozun bir kap çorbası 350 dolar

Bu horozun bir kap çorbası 350 dolar

14 yıl önce bıçakladığı çocuğun ailesi konuştu: Duyduğu andan itibaren...

14 yıl önce bıçakladığı çocuğun ailesi konuştu: Duyduğu andan itibaren...

İstanbul'da ele geçirildi: Tam 4 bin yıllık

İstanbul'da ele geçirildi: Tam 4 bin yıllık
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

Türkiye´nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

Kabuğunun yüzde 95'i kalsiyum... İşte saymakla bitmeyen faydaları

Kabuğunun yüzde 95'i kalsiyum... İşte saymakla bitmeyen faydaları

Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

Oraya giden herkes ölüyor! Lanetli mezar

Oraya giden herkes ölüyor! Lanetli mezar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019