Rusya uzaya deprem tespit uydusu gönderiyor

Doğal felaketlerin, acil durumların ve Dünya yüzeyinin operasyonel olarak gözlemlenmesi için tasarlanan ve Kanopus projesi kapsamında geliştirilen 6 uyduluk sistemin beşinci ve altıncı uydusu yörüngesine gönderilecek.

Rusya Bilimler Akademisi, Rusya Federasyonu Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Rusya Sivil Savunma Bakanlığı'nın hizmetine sunulan Kanopus-V takım uydu sisteminin 5. ve 6. uydusu, 27 Aralık 04:00'de (TSİ) Rusya'nın Amur Oblastı'nda bulunan Vostoçni Uzay Üssü'nden Soyuz 2.1a/Fregat roketi ile yörüngesine gönderilecek.

Kanopus-V takım uydu sistemi, doğal felaketlerin ve diğer acil durumların gerçek zamanlı izlenmesinin yanı sıra güçlü deprem oluşum olasılığını tespit etmek ve incelemek için Dünya'nın yüzeyini, atmosferi, iyonosferi ve manyetosferi izlemek, haritalama, tarım, su ve kıyı kaynaklarının izlenmesi, arazi kullanımı, Dünya yüzeyinin belirli bölgelerinin operasyonel olarak gözlemlenmesi gibi diğer görevleri de icra edebiliyor.

2012 yılında ilk uydusunu yörüngesine gönderen Rusya, üçüncü ve dördüncü uydusunu Şubat 2018’de göndermişti. Bu gece yapılacak lansmanla takım uydu sistemi tamamlanmış olacak.

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