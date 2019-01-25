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Rusya, uzaya turist göndermek için uzay aracı geliştiriyor

Rus Kosmokurs şirketi, uzaya turist göndermek ve özel uçuşlar gerçekleştirmek için bir uzay aracı geliştiriyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rus Kosmokurs şirketi, uzay turizmi için bir uzay aracı geliştirdiğini, ayrıca bir uzay limanını Orta Rusya'da inşa edebileceklerini açıkladı.
 
Organizasyonun Genel Müdürü Pavel Pushkin, "Şu anda Rusya'nın orta kısmında bir kozmodrom (uzay limanı) inşa etmeyi düşünüyoruz. Buradaki uzay limanının yerini belirleme konusunda çeşitli bölgelerle aktif olarak görüşüyoruz. Şu an için hangi bölgeleri değerlendirdiğimizi söyleyemeyiz." dedi.
 
Pushkin, "Moskova'dan tesise giden yol iki saatten az sürecek. Moskova'dan bir veya iki saat içinde uçakla ulaşabileceğiniz bir yerde küçük bir kompakt kozmodrom inşa edilecek.” açıklamasında bulundu.
 
Kosmokurs (Cosmocourse), turistler için geliştireceği uzay aracının altı kişilik bir mürettebat ve bir eğitmeni 200 kilometre yüksekliğe 15 dakikalık bir yolculuğa çıkaracağını ve ilk uçuşun ise 2025 yılında geçekleştirileceğini iddia ediyor.

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