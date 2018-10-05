Rusya ve Hindistan, Proje 11356 fırkateyn tedariki konusunda anlaşmaya yakın
Gemileri BrahMos ile donatmayı planlayan Delhi yönetimi, bu haftaki temaslarda alım konusunda anlaşma imzalamayı hedefliyor. Teknik detayların ve pazarlıkların 2017 yılında tamamlandığı bildirilirken toplamda dört gemi tedarik edileceği bilgisi de paylaşıldı. Program maliyetinin yaklaşık 2 Milyar Amerikan Doları olması bekleniyor.
Pazarlık görüşmelerinde iki geminin Rusya’dan hazır alınması, kalan diğer iki platformun da Hindistan’da konuşlu Goa Tersanesi’nde inşa edilmesi konusunda da görüş birliği sağlandı.
Gemilerdeki en büyük değişiklik olarak ise Klub füzeleri yerine Hindistan üretimi BrahMos sistemlerinin entegrasyonu olarak görülüyor. Hindistan, Rusya’dan 2003-2013 yılları arasında altı adet Proje 11356 (Talwar Sınıfı) fırkateyn tedarik etmişti.
Her türlü hava koşulunda görev yapabilen platformlar, azaltılmış radar kesit alanına, düşük akustik ize sahip.
(C4Defence)
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