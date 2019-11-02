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Rusya ve Türkiye anlaştı: Türk astronot için ilk adım

Türkiye, Roscosmos Başkanı Dmitry Rogozin ile Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi Mehmet Samsar arasında yaptığı bir çalışma toplantısının ardından, Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos'un web sitesine yüklenen bir rapor sonrası eğitim için Rusya'ya astronot gönderme niyetini doğruladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi – Gökhan Ertaş
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Rusya Federal Uzay Ajansı başkanı Rogozin, Rusya ve Türkiye'nin, uzay işbirliğine ilişkin bir çerçeve anlaşması taslağı hazırlayacaklarını bildirdi.
 
Roscosmos'ta yer alan habere göre, "Türk tarafı, astronotlarını Rus Kozmonot Eğitim Merkezi'nde eğitme planlarını doğruladı" denildi Ayrıca, "Görüşmede uzayda karşılıklı yarar işbirliğine ilişkin güncel konular ele alındı. İki taraf, bu temanın iki ülke arasındaki ilişkilerde büyük bir önemine sahip olduğu vurgulandı." açıklamalarına yer verildi.
 
Daha önce, Roscosmos başkanı bir Türk astronotunun 2021-2023 yılları arasında Uluslararası Uzay İstasyonuna gidebileceğini söylemişti.
 
Rogozin, Türk heyetini Ağustos ayındaki MAKS-2019 uluslararası havacılık fuarı sırasında ortak alan programına katılmaya davet etmiş ve bir Türk astronotunun uzaya Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümünde çıkabileceğini açıklamıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öneriyi "çok ilginç ve büyük bir onur" olarak değerlendirmişti.
 
Uzay işbirliğine ilişkin çerçeve anlaşması
 
Rusya ve Türkiye, Roscosmos web sitesinde yayınlanan haberlerde yer alan uzay işbirliğine ilişkin bir çerçeve anlaşması taslağı hazırlamayı kabul etti. İki ülke arasındaki uzay işbirliğine dair hükumetler arası bir çerçeve anlaşması taslağı hazırlama çalışmalarına başlanması kabul edildi.

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