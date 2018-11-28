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Rusya, yasaklı web sitelerini arama sonuçlarından kaldırmayan Google'a dava açtı

Rusya Telekomünikasyon Kontrol İdaresi (Roskomnadzor) ülkede yasaklanan web sitelerinin Google aramalarında çıkmasından şikayetçi ve bu nedenle Google'ı mahkemeye verdi.

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Rusya Telekomünikasyon Kontrol İdaresi (Roskomnadzor) yasaklanmış web sitelerini arama sonuçlarından çıkarmaması nedeniyle Google'dan şikayetçi. Roskomnadzor, Google'ın Rusya yasalarını ihlal ettiği gerekçesi ile dava açtı ve arama devine ceza kesilebilir
 
Rus hükümeti daha sert yaptırımlar için çalışıyor
Mahkeme, Google'ın yasaları ihlal ettiğine karar verirse şirket 700 bin ruble (10.450 dolar) para cezasına çarptırılabilir. Google için bu ceza düşük olsa da, Reuters'in haberine göre Rus hükümeti teknoloji şirketleri için daha sert yaptırımları uygulamaya koymak için çalışıyor.
 
 
Küresel teknoloji şirketleri uzun zamandır Rusya'nın hedefinde diyebiliriz. Zira ülke geçtiğimiz dönemde LinkedIn ve Telegram gibi hizmetlere yasak getirmişti. Google'ın da bu yasaklara uyması için taviz vermesi gerektiği belirtiliyor. Tüm bunlara ek olarak Google'ın Rus Android kullanıcılarının cihazlarında varsayılan arama motoru olarak Yandex'in sunulmaya başlandığını da belirtelim.
 
(Donanım Haber)

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