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Bilim-Teknoloji

Rusya yeni meteoroloji uydusunu fırlattı

Rusya, yeni nesil meteorolojik uydu serisi Elektro-L'nin üçüncü uydusunu Kazakistan'da bulunan, Baykonur Uzay Üssü’nden Proton roketi ile yörüngesine fırlattı.

TM Dijital Haber Merkezi24.12.2019  17:17 - Güncelleme: 24.12.2019  17:17
Rusya, yeni nesil meteorolojik uydu serisi Elektro-L'nin üçüncü uydusu olan Elektro-L No. 3'ü Kazakistan'da bulunan, dünyanın en eski ve en büyük uzay fırlatma üssü olan Baykonur Uzay Üssü’nden Proton-M roketi ile 15:05'te (TSİ) yörüngesine fırlattı.
 
Elektro-L uyduları Rus havacılık şirketi NPO Lavochkin tarafından Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) için geliştirilen yeni nesil bir meteorolojik uydu serisidir.
 
 İlk Elektro-L uydusu, 20 Ocak 2011'de yörüngesine gönderildi. Uydu, Jeostatik yörüngede (yaklaşık 36 bin kilometre) başarılı bir şekilde çalışan ilk Rus meteoroloji uydusu olarak kayıtlara geçmiştir.
 
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÖZLEMİ İÇİN VERİ SAĞLIYOR
 
Uydular yaklaşık bin 620 kilogramlık bir kütleye sahiptir ve her biri 10 yıl çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Dünya'nın hem görünür hem de kızılötesi frekanslarda görüntülerini çekebilir, birincil hava tahmin rollerine ek olarak iklim değişikliği ve okyanus izleme için veri sağlayabilirler.

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