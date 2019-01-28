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Rusya yeni minyatür keşif sistemini test Suriye'de test etti

Suriye'deki Rus birlikleri, bir sinyal tabancası kullanarak fırlatılan Glaz taktiksel keşif sisteminin deneysel testlerini gerçekleştirdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Suriye'deki Rus birlikleri Glaz isimili yeni minyatür keşif sistemini test etti. Glaz sistemi, bir sinyal tabancasından fırlatılan, roket mermisine tutturulmuş bir HD kameraya sahip minyatür bir cihazdan oluşuyor.
 
Yetkililer, roket mermisinin maksimum 300 metre yüksekliğe sahip olduğunu, merminin maksimum yüksekliğe ulaştıktan sonra kamerayı içeren modülün mermiden ayrıldığını ve açılan küçük bir paraşütle hızının düşürüldüğünu söylüyor. Bu sayede kamera görüntüyü askerin tabletine gerçek zamanlı olarak iletiyor.
 
Glaz sisteminin kullanım amacı, acil durum olay alanlarında, konvansiyonel yollarla bilgi edinmenin karmaşık olduğu veya insan hayatını tehlikeye soktuğu alanlarda fotoğraf ve video verilerini hızlıca almayı ve güvenilir bir şekilde askere iletmeyi mümkün kılıyor.

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