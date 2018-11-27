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Rusya, yeni nesil önleme uçağı geliştirdiğini açıkladı

Rus Basını’nda yer alan habere göre yeni platform beşinci nesil bir önleme uçağı olacak ve MiG-41 olarak isimlendirilecek

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MiG-41 olarak adlandırılacağı bildirilen platform, faydalı kullanım ömürlerinin sonuna yaklaşan MiG-31 (NATO Kodu: Foxhound) uçaklarının yerini alacak.
 
Projenin yeni olmadığı ve bir süredir tasarım çalışmalarının devam ettiği bildirilen yeni platform için çalışmaların UAC firması bünyesinde 2018 başlarında başladığı belirtildi.
 
Uçağın detaylı özelliklerinin henüz belirlenmediği ve bunların tamamen Rusya’nın isterleri ile tasarımcı firmanın kabiliyetlerine bağlı olduğu açıklandı. Geliştirilecek yeni MiG, 2020’li yıllarda önleme birimlerine dağıtılacak.

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