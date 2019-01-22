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Rusya'da konvaksiyonel bombardıman uçağı Tu-22M'nin düştüğü belirtiliyor

Rusya’nın süpersonik bombardıman uçağı Tu-22'nin Rusya'nın kuzeybatısında iniş yaptığı esnada düştüğü bildirildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rus Tu-22M3 süpersonik bombardıman uçağının Rusya'nın kuzeybatısında bulunan Murmansk Bölgesi'nde iniş sırasında düştüğü, uçağın içerisinde bulunan iki mürettebatın öldüğü ve bölgedeki iki kişinin de yaralandığı bildirildi.
 
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tu-22M3 uçağı 22 Ocak'ta Murmansk bölgesinde tarifeli bir eğitim uçuşunu tamamladıktan sonra aşırı kar yağışı nedeniyle sert bir iniş gerçekleştirdi." denildi.
 
Konuyla alakalı görgü tanıklarının açıklamalarının bulunduğu bir raporda ise uçaktaki iki pilotun ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak ikisinin de yaşamını yitirdiği belirtildi.
 
Tupolev Tu-22M süpersonik bombardıman uçağı
 
Tu-22M, NATO adıyla Backfire, değişken kanat yapısına sahip, uzun menzilli süpersonik bir konvansiyonel bombardıman uçağıdır. 2018’de modernizasyon kapsamına alınan uçağa yeni navigasyon ve iletişim sistemlerinin yanı sıra motor, motor kontrol ve hedefleme sistemleri eklendi.
 
67 adet Tu-22M tipi uçağa sahip olan Rusya, diğer savaş uçaklarını da 2019’da modernize etmeyi ve 2021'de envantere girişlerini sağlamayı planlıyor.
 
Modernize edilen stratejik bombardıman uçağı Tu-22M3M'in en önemli özelliklerinden birisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in övgüyle söz ettiği ve Rusça’da “hançer” anlamına gelen 2 bin kilometre menzilli Kinjal hipersonik seyir füzesinden 4 adet taşıyabilmesi olarak görülüyor.
 
Uçakta ayrıca X-32 seyir füzesi ve elektronik karıştırma sistemlerine dirençli savunma sistemleri bulunuyor.'taki uzun menzilli havacılık havaalanında gerçekleşti. 
 

''Dağa HDP yoluyla gittim''

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