Reuters 11 Haziran 2021 Cuma 10:29 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 10:29

The Washington Post gazetesinin haberine göre, Rusya'dan aylar içinde çalıştırılabilecek yüksek çözünürlüklü kameralarla donatılmış Rus yapımı Kanopus-V tipi uydunun İran'a teslimatı planlanıyor.

The Washington Post'un bu haberi ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 16 Haziran'da Cenevre'deki 18. yüzyıldan kalma La Grange Villa'sında yapmayı planladıkları buluşmadan birkaç gün önce yayımlandı.

Ayrıca ABD hali hazırda ekonomik yaptırımların hafifletilmesi karşılığında İran'ın nükleer programının durdurulması için tasarlanmış 2015 tarihli nükleer anlaşmayı yeniden yürürlüğü sokmak için İran ile dolaylı yoldan görüşmekteydi.

ABD'nin aktif ve eski iki yetkilisi ve Orta Doğu'daki bir hükümetin yetkilisiyle yapılan görüşmelere dayandırılan haberde, uydunun "Basra Körfezi'ndeki petrol rafinerileri ve İsrail'deki askeri üslerden Irak'taki ABD'li birliklerinin karakollarına uzanan farklı tesisleri sürekli görüntüleyebildiği" belirtildi.

Her ne kadar Rus yapımı Kanopus-V uyduları sivillerin kulanımı amacıyla satılıyor olsa da habere göre İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun liderleri bu anlaşmanın pazarlığını yapmak için 2018'den beri Rusya'ya birçok seyahat düzenlemişlerdi.

Rus uzmanlar yine habere göre Tahran'ın batısındaki Karaj yakınlarındaki yeni yapılmış bir tesisten uyduyu kumanda edecek ekibi eğitmek için bu ilkbaharda İran'ı ziyaret etti.

Haberde, Rus yapımı uydunun "1.2 metre çözünürlükteki bir kameraya da sahip olduğu" belirtilerek, "her ne kadar ABD'nin casus uydularının ulaştığı kaliteye kıyasla bir hayli eksik olsa da, bu (kameralar) İran'ın mevcut kapasitesi için önemli bir gelişme" olacak denildi.