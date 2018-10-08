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Rusya'dan S-300 ve S-400 tatbikatı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ordusu 10 ve 11 Ekim’de Rusya'nın Astrahan bölgesinde S-300 ve S-400 füze savunma sistemleriyle canlı tatbikat yapacak.

  • DHA
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Rusya Savunma Bakanlığı resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada Rusya’nın kuzey bölgelerinden olan Astrahan’da füze savunma sistemleriyle tatbikat yapacak. Sistemlerin ateşlenerek canlı tatbikat yapılacak olması tatbikatın önemini arttırıyor.
 
Canlı hedefler kullanılacak olan tatbikatta 500 Rus askeri ve 200 özel donanımlı teknik askerler kullanılacak. Füze savunma sistemleri yüksek, orta ve alçak irtifada hareket eden hedeflere kilitlenecek ve hedefleri doğrudan yok edecek. 
 
Rusya ordusu S-300 ve S-400 hava savunma sistemleriyle genelde teorik ve stratejik tatbikatlar yaparken, bu sistemlerle canlı tatbikatları aralıklarla yapıyor. Rus ordusu füze savunma sistemleriyle Astrahan bölgesinde en son 2016 yılında canlı tatbikat gerçekleştirmişti.
 
"Sırbistan 2018" Acil Durumlarda Müdahale Tatbikatı
 
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 38 ülkenin katılımıyla Mladenovac'da düzenlenen "Sırbistan 2018" Acil Durumlarda Müdahale Tatbikatı'nı izledi.      
 
Burada açıklamada bulunan Stoltenberg, tatbikatın NATO'nun Sırbistan'a sunduğu imkanların bir göstergesi olduğunu kaydederek, "NATO, sadece Sırbistan'a değil, tüm bölge ülkelerine fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.      
 
Stoltenberg, tatbikatın askeri bir tatbikat olmadığına işaret ederek, "Bugün öğreneceklerimiz, gelecek dönemde daha fazla hayat kurtarmamıza yardımcı olacak. Tatbikat, NATO ve Sırbistan arasında gelişen iyi iş birliğinin bir göstergesi." dedi.   

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