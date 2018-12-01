Rusya'nın, Ay'a kuracağı istasyonun inşasına başlayacağı tarih belli oldu

Taslakta, tam teşekkülü ay üssünden neyin kastedildiği aktarılmasa da, Roskosmos ve RAN çalışma grubunun 2014'teki önerileri arasında yer alan, "Ay üssünde kozmonotlar için yaşam destek ve radyasyondan koruma sistemleri, yer ve uzay izleme merkezleri, enerji kaynağı ve iletişim tesisleri, Ay maddeleri ve doğal kaynaklarının işlenmesi ve kullanılması ile ilgili deneyler için alan standları, yeni uzay araçları ve teknolojilerin test edileceği standlar. Üssün çevresinde kurulacak astronomik gözlem evi" benzeri yapıların kurulacak Ay istasyonunda inşa edilebileceği öngörülüyor.

AY'IN GÜNEY KUTUP BÖLGESİNE KURULMASI PLANLANIYOR

Aydınlığın en fazla sürdüğü, dünyadan sürekli görünürlük ve yaşam destek sistemi için lokal doğal kaynakların mevcudiyeti dikkate alınarak üssün, Ay'ın güney kutup bölgesine yapılması planlandı.

Perşembe günü, 2025'in sonlarında bir Rus ulusal istasyonunun Ay'ın yörüngesine kurulması çalışmalarının başlayacağı ve daha sonra Ay'ın yüzeyine kozmonotları indirecek gemi ve kalkış-iniş modüllerin yörüngedeki istasyonuna yerleştirileceği açıklanmıştı.

Daha önce, Roskosmos ve RAN'ın, Rusya'nın Ay programını üç ay içinde hazırlayıp devlet başkanı ve hükümete sunacağı bildirilmişti.

(Sputnik)