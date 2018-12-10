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Rusya’nın Azerbaycan ile yapacağı silah ticaretinde geri adım kararı

Rus Kommersant gazetesi, Rusya’nın Azerbaycan ile yapacağı silah ticaretinde geri adım kararı geldiğini açıkladı. Haberde, Azerbaycan’ın tedarik edeceği gemisavar sistemlerinin satışının iptal edildiği belirtildi.

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Bakü yönetiminin küçük miktarda tedarik edeceği Bal-E ve 3M24’lerin satışı için alınan karar iptal edildi. Tedarikleri için henüz sözleşme imzalanmamış olan sistemler, gemisavar görevlerinde kullanılıyor.
 
Rusya’nın bu kararı, Hazar Denizi’nde görev yapan gemileri için tehdit olabileceği gerekçesiyle aldığı belirtiliyor.
 
Atış kontrol ve radar ünitelerine de sahip olan 3K60 Bal sistemleri, kıyı konuşlu olarak görev yapıyor. 145 kilogramlık yüksek infilaklı harp başlığı taşıyan füzeler, 130 kilometre menzilde etkili olabiliyor.
 
(C4Defence)

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