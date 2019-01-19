Rusya'nın en gelişmiş roketi kendini imha edebilir

Vladimir Putin'in ulusal güvenlik için hayati öneme sahip olduğunu belirttiği Rusya'nın yeni amiral gemisi olacak uzay roketi Angara 5'in motorlarında uçuş sırasında oluşabilecek bir kusur keşfedildi.

Araşrımacıların belirtiğine göre Angara A5'in motorları roketi kendini imha edebilecek derecede düşük frekanslı salınımlar üretiyor. Sorunu azaltmak için özel bir valf takılmasına rağmen bazı durumlarda salınımların devam ettiğini belirtti.

2014 yılında teslerine başlanan Angara A5, Rusya'nın halen ağır yüklü uzay misyonları için kullandığı Proton M'nin roketinin yerini alacak. 20 tondan daha büyük yükleri yörüngeye taşıma kapasitesine sahip olacak Angara A5 roketi için fırlatma rampası 2021'de açılacak.