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Rusya'nın en gelişmiş roketi uçuş için hazır

Rusya'nın yeni amiral gemisi olacak uzay roketi A5'in uçuş testlerine hazır olduğu bildirildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rusya Federal Uzay Ajansı, (Roscosmos) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusal güvenlik için hayatî öneme sahip olduğunu belirttiği ve ülkenin yeni amiral gemisi olacak uzay roketi Angara A5'in uçuş testlerine hazır olduğunu açıkladı.

Roscosmos’tan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Daha önce Ukrayna'dan üretilen ithal edilen titanyum balon silindirleri ve alıcıları Voronezh Makine Fabrikası'nda yerli olarak üretildi ve bu parçalar Salyut Tasarım Bürosunda zemin testlerine tabi tutuldu. Artık Angara A5 uçuş testlerine hazır." denildi.

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak bazı bilim insanları Angara A5'in motorlarında uçuş sırasında oluşabilecek bir kusur keşfetmiş ve "Angara A5'in motorları, roketin kendini imha edebilecek derecede düşük frekanslı salınımlar üretiyor. Sorunu azaltmak için özel bir valf takılmasına rağmen bazı durumlarda salınımların devam ettiği belirtildi." açıklamasında ve uyarısında bulunmuşlardı.

2014 yılında testlerine başlanan Angara A5, Rusya'nın halen ağır yüklü uzay misyonları için kullandığı Proton M'nin roketinin yerini alacak. 20 tondan daha büyük yükleri yörüngeye taşıma kapasitesine sahip olacak Angara A5 roketi için fırlatma rampası 2021'de açılacak.

Araç tutmasını önleyen gözlüğü test ettik

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