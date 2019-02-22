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Rusya'nın sınır güvenliğini yapay zeka sağlayacak

Rostec başkanı Sergey Chemezov, Rusya'nın kara sınırlarını korumak için yapay zeka ile çalışan karar alma sistemleri geliştirdiğini söyledi

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rostec başkanı Sergey Chemezov, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Rus hükümetin denetiminde olan, teknoloji sivil ve askeri kulanım sanayi ürünleri hazırlama, üretim ve ihracat yapma amacıyla kurulan Rostec firmasının yan kuruluşu Roselectronics'in Rusya'nın kara sınırlarını korumak için yapay zeka ile çalışan karar alma sistemleri geliştirdiğini söyledi.
 
Chemezov, "Roselectronics, Rusya'nın toprak sınırlarını korumak için karar alma amaçlı akıllı sistemler oluşturma sürecinde." dedi.
 
Chemezov, bu sistemlerin kara, deniz ve hava verilerini topladığını, korunan bölgelerdeki durumu tahmin ettiğini, sınır kontrol kuruluşlarının işlevlerini planlamaya ve operasyon görevlerini yerine getirmeye yardımcı olduğunu belirtti.
 
Sistem, bağımsız olarak çalışabilen, büyük alanları sürekli izleyen ve durum değişikliklerini derhal güvenlik kurumlarına bildiren bir grup hava ve yer robotu içeriyor.
 
Sistem, birkaç yüz hektar uzaklıktaki bölgeleri kontrol edebilir, faillerin koordinatlarını bağımsız olarak belirleyebilir, çeşitli nesneleri tespit edip izleyebilir ve bir durumun ayrıntılı olarak izlenmesi için robotlar gönderebilir. Sisteme İHA'ların da dahil edilmesi bekleniyor.

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