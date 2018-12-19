Rusya'nın uzay saldırılarına karşı ABD 'Uzay Komutanlığı'nı kurdu

Başkan Yardımcısı Mike Pence, dün iki ABD'li yetkili ile Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde toplantı yaptı. Mike Pence, “Uzayda Amerikan ulusal güvenliğinin yeni bir dönemi bugün başlıyor” dedi.

Donald Trump, haziran ayındaki Ulusal Güvenlik toplantısında Pentagon'a, Amerikan silahlı kuvvetlerinde 6'ncı Kuvvet Komutanlığı olarak "Uzay Kuvvetleri Komutanlığı" kurma konusundaki süreci başlatma talimatı vermişti. Pence, Silahlı Kuvvetler'in 6. kolu olarak Uzay Kuvvetleri kurulmasıyla ilgili "Çin ile Rusya'dan tehditler artarken Amerikan hakimiyetini garantiye almak gerekiyor" demişti. Dün yapılan toplantı da ise proje imzalandı.

ABD'NİN KAYGILARI

Uzay Komutanlığı her ne kadar ABD varlıklarını savunmak ve uyduların gözetimi için kurulduğu söylenilse de asıl nedeni Çin ve Rusya’nın ABD uydularını bozma, devre dışı bırakma ve hatta imha edeceği kaygısından kaynaklanıyor.