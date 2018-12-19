Rusya'nın uzay saldırılarına karşı ABD 'Uzay Komutanlığı'nı kurdu
ABD Başkanı Trump, Rusya'nın uzay saldırılarına karşı önlem olarak kurmak istediği 'ABD Uzay Komutanlığı' anlaşmasını imzaladı.
- star.com.tr / Büşra ŞAHİN
ABD Başkanı Donald Trump, yıl sonundan önce büyük bir askeri komuta merkezi olacak ABD Uzay Komutanlığı projesini imzaladı.
Başkan Yardımcısı Mike Pence, dün iki ABD'li yetkili ile Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde toplantı yaptı. Mike Pence, “Uzayda Amerikan ulusal güvenliğinin yeni bir dönemi bugün başlıyor” dedi.
ABD Uzay Komutanlığı mevcut ABD Siber Komutanlık ile aynı statüye sahip olacak.
Donald Trump, haziran ayındaki Ulusal Güvenlik toplantısında Pentagon'a, Amerikan silahlı kuvvetlerinde 6'ncı Kuvvet Komutanlığı olarak "Uzay Kuvvetleri Komutanlığı" kurma konusundaki süreci başlatma talimatı vermişti. Pence, Silahlı Kuvvetler'in 6. kolu olarak Uzay Kuvvetleri kurulmasıyla ilgili "Çin ile Rusya'dan tehditler artarken Amerikan hakimiyetini garantiye almak gerekiyor" demişti. Dün yapılan toplantı da ise proje imzalandı.
ABD'NİN KAYGILARI
Uzay Komutanlığı her ne kadar ABD varlıklarını savunmak ve uyduların gözetimi için kurulduğu söylenilse de asıl nedeni Çin ve Rusya’nın ABD uydularını bozma, devre dışı bırakma ve hatta imha edeceği kaygısından kaynaklanıyor.
ABD'DEN ÇİN VE RUSYA'YA GÖZDAĞI
Başkan Yardımcısı Mike Pence, Rusya ve Çin'in birkaç yıl içinde hipersonik silahlar ürettiklerini ve ABD'nin uzaydaki üstünlüğünü tehdit ettiklerini ileri sürdü. Pence, iddialarını desteklemek amacıyla 2007 yılında Çin'in, ABD'ye ait olduğu belirtilen eski bir meteoroloji uydusunu vurduğunu hatırlattı.
Rusya'nın uzay uydularına zarar verebilecek lazer sistemi ve füze sistemleri tasarladığını belirten Pence, "Faaliyetlerinin de gösterdiği gibi düşmanlarımız uzayı zaten bir savaş alanına çevirmiş ve ABD bu meydan okumalara karşı geri durmayacak" açıklamalarında bulunarak Çin ve Rusya'ya gözdağı vermişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.