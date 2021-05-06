06 Mayıs 2021 Perşembe 09:28 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 09:28

Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest'te (NI) yer alan bir makalede Rusya'nın yeni nükleer denizaltısı Kazan için, 'tepeden tırnağa silahlı' nitelemesi yapıldı.

Sputnik'in haberine göre, Derginin ulusal güvenlik konularından sorumlu muhabiri Mark Episkopos'un yazısında Rusya'nın Yasen-M projesi kapsamında ürettiği ve cuma günü Rus donanmasına teslim edilecek olan Kazan nükleer denizaltısı için 'tepeden tırnağa silahlı' nitelemesi yapıldı.

Daha önce Rusya savunma sanayii sektöründen bir kaynak, Rus basınına yaptığı açıklamada Kazan denizaltısının 7 Mayıs'ta Rus donanmasına teslim edileceğini belirtmişti.

Bugün ise Rusya Savunma Bakanlığı Enformasyon ve Kitle İletişim Araçları Departmanı'ndan yapılan açıklamada, "Nükleer denizaltı Kazan'ın (Yasen-M projesi) donanmaya kabul töreni, 7 Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Nikolay Yevmenov'un yönetiminde gerçekleşecek" ifadeleri kullanılmıştı.

Rusya'nın en güçlü deniz araçları arasında gösterilen 'Yasen-M' sınıfından Kazan nükleer denizaltı, 4 bin 500 kilometre menzile sahip 'Kalibr-M' seyir füzeleri ile donatılacak. Bu sınıftaki ikinci nükleer denizaltı ise balistik füzeleri taşıyan Borey denizaltısı.

Şu anda donanmaya teslim edilmek üzere olan Kazan ve Novosibirsk denizaltıları dahil, toplam 8 adet Yasen sınıfı denizaltının üretimi planlanıyor. Denizaltıların tamamının 2027'ye kadar Rus donanmasına teslim edilmesi öngörülüyor.