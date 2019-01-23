Rutin görevler robotlara emanet
Rutin ve zahmetli işlerin tümünü yazılım teknolojileriyle çözen yapay zeka ile yazılımın kullandığı teknoloji RPA, üretim endüstrisinden devlet dairelerine uzanan geniş bir yelpazede iş süreçlerini hızlı, kaliteli ve hatasız hale getiriyor.
Robotik süreç otomasyonu, 2019’da iş dünyasının en fazla ilgi gösterdiği trendlerin başında geliyor. Automation Anywhere’in Kurucu Ortağı ve CRO’su Ankur Kothari “Bu teknoloji sayesinde çalışanlar günlük rutin işlerle zaman kaybetmek yerine kapasitelerini daha yaratıcı ve katma değerli işler için kullanabilme şansına sahip oluyorlar. Evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık gibi istenmeyen durumların önüne geçiliyor. 2019 robotik süreç otomasyonunun KOBİ’lere kadar yaygınlaşacağı yıl olacak. Hayat standartlarımızı yükselten bu teknolojik devrim, yakın zamanda dünyaya altın çağını yaşatacak gibi görünüyor” dedi.
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