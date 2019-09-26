Rüyalar nasıl siliniyor
Japon bilimciler, beyinde yer alan bir grup hücrenin rüyaların muhafaza edilmesini engellediğini saptadı.
Japonya’daki Nagoya Üniversitesi nde araştırmaların gerçekleştirildiği bir grup farede, hızlı uyku sırasında MCH hücreleri aktif hale getirildi, bu nedenle hayvanlar daha önce öğrendikleri şeyleri tanımada zorlanmaya başladı. İnsanlardaki rüya bilgilerinin silinme mekanizmasının da bir benzeri olduğunu düşünülüyor.
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