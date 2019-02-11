Rusya'nın S-300 hava savunma sistemleri yapılan askeri tatbikatta 40 hedefi başarıyla imha etti

Basın servisi, "Senaryoya göre S-300PS Favorit havadan havaya füze sistemleri bölgenin hava sahasını ihlal etmeye çalışan sahte insansız hava araçlarına ve seyir füzelerine kilitledi, izledi ve imha etti. Hava savunma birimleri tatbikat esnasında 40'tan fazla hedefi tespit ve imha etti." açıklanasında bulundu.

Basın servisi, imha edilen hedeflerin 30 kilometre yükseklikte olduğunu, Merkez Askeri Bölge, tatbikatına 200'den fazla asker ve 50 aracın katıldığını belirtti.

S-300 bir Rus şirketi olan Almaz Bilimsel Endüstriyel Şirketi tarafından geliştirilmiş, orta ve kısa menzilde balistik ve benzeri hava saldırılarından korunmak için kullanılan bir hava savunma füze sistemidir. Sistemin NATO isimlendirmesi SA-10'dur. S-300 sistemi ilk olarak uçaklara ve seyir füzelerine karşı hava savunması amaçlı geliştirilmiştir. Son türevleri balistik füzelere karşı da savunma yapabilmektedir. Hedefi vuruş kabiliyeti oldukça yüksek olan bu füzeler birçok ülke tarafından kullanılmaktadır. S-300PS Favorit modelini ise Rus Hava Kuvvetleri'nin bir parçası olan Rus Hava Savunma Kuvvetleri dahilindeki 30 alay kullanmaktadır.