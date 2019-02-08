Rusya'nın Kırım hava savunma birlikleri, S-400 füze sistemleriyle tatbikatlara başladığını ve başarılı test atışları yaptığını duyurdu
Rusya'nın Karadeniz Filosunun Cuma günü yaptığı duyuruda, Güney Askeri Bölge Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu'ndan gelen S-400 hava savunma füzesi taburunun muharebe ekipleri, geliştirilmiş yeni S-400 füze sistemlerinin Kırım'da başarılı test atışlarını gerçekleştirdi.
- TM Dijital Haber Merkezi
Rusya Savunma Bakanlığı resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, "Muharebe ekipleri insansız hava aracıyla simüle edilmiş bir hedefi aradı ve S-400 füze sistemlerini hedefe yönlendirdi. Yönlendirilen füzeler hedefi başarı ile imha etti." denildi.
S-400 TRİUMF HAVA SAVUNMA SİSTEMİ
S-400 Triumf hava savunma sistemi, düşmanın keşif uçaklarını, stratejik ve taktik uçaklarını, taktik ve balistik füzelerini, orta menzilli balistik füzelerini ve hipersonik hedeflerini imha etmek için tasarlandı.
Yoğun saldırı ve elektronik önlemlere maruz kalma koşulları altında hava saldırısını ve keşif araçlarını (gizli teknoloji kullanılarak yapılan uçaklar dahil) ve diğer hava hedeflerini imha etme kabiliyetine sahip.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.