Rusya'nın Kırım hava savunma birlikleri, S-400 füze sistemleriyle tatbikatlara başladığını ve başarılı test atışları yaptığını duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, "Muharebe ekipleri insansız hava aracıyla simüle edilmiş bir hedefi aradı ve S-400 füze sistemlerini hedefe yönlendirdi. Yönlendirilen füzeler hedefi başarı ile imha etti." denildi.

S-400 TRİUMF HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

S-400 Triumf hava savunma sistemi, düşmanın keşif uçaklarını, stratejik ve taktik uçaklarını, taktik ve balistik füzelerini, orta menzilli balistik füzelerini ve hipersonik hedeflerini imha etmek için tasarlandı.

Yoğun saldırı ve elektronik önlemlere maruz kalma koşulları altında hava saldırısını ve keşif araçlarını (gizli teknoloji kullanılarak yapılan uçaklar dahil) ve diğer hava hedeflerini imha etme kabiliyetine sahip.