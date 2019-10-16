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S-400’lerin ikinci parti teslimatı için tarih belli oldu

S-400 sistemlerinin Türkiye’ye tedarikinin son aşamasının kasım aralık aylarında gerçekleşmesi bekleniyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 sistemlerinin Türkiye’ye tedarikinin son aşamasının kasım-aralık aylarında gerçekleşmesi beklendiğini belirtti.
 
S-400 sistemlerinin 2020 yılının Nisan ayında tamamen kullanıma geçileceğini belirten Erdoğan, “Bize PATRIOT vermiyoruz dediler. Vermeyin. Ne oldu? Biz de S-400'ü aldık… Teslimatı da yapıldı. Son aşama aralıkta ya da kasımda gelecek. Şimdi biz artık çaresiz durumda değiliz. İstediğimiz bir şeyi istediğimiz yerden satın alırız.” dedi.
 
Rusya, 2017 yılında S-400'ler için Türkiye ile 2,5 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamış, sistemlerin ilk partisinin Ankara'ya teslimatı bu yıl 12 Temmuz'da başlamış ve 25 Temmuz'da tamamlanmıştı.

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