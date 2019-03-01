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Gelişmiş S-500 karadan havaya füze/anti-balistik füze sistemleri yakında hizmete girecek

Zhukov Hava-Uzay Akademisi komutanı Korgeneral Vladimir Lyaporov, “Gelişmiş S-500 karadan havaya füze/anti-balistik füze sistemleri ve S-350 orta menzilli karadan havaya füze sistemleri, yakında Rus silahlı kuvvetlerinin hizmetine girecek.” diye konuştu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Zhukov Hava-Uzay Akademisi komutanı Korgeneral Vladimir Lyaporov, “Gelişmiş S-500 karadan havaya füze/anti-balistik füze sistemleri ve S-350 orta menzilli karadan havaya füze sistemleri, yakında Rus silahlı kuvvetlerinin hizmetine girecek.” diye konuştu.
 
2019’da ilk subay grubunun S-500 sistemlerini kullanmak için akademinin kursunu tamamlayacağına dikkat çeken Lyaporov, “Sistemler henüz hizmete girmedi, ancak yakın gelecekte bunu gerçekleştirmelerini bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.
 
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, daha önce yaptığı bir açıklamada, S-500 sistemlerinin Rus birliklerine teslim edilmesinin 2020'de başlayacağını söylemişti.
 
ABD merkezli CNBC televizyonu, 2018 yılı ortalarında, Rusya'nın yeni nesil füze savunma sistemi olan S-500'ü, gizli olarak gerçekleştirdiği denemede başarıyla test ettiğini iddia etmişti.
 
CNBC'nin edindiği bilgilere göre dünyanın en uzun menzilli füze savunma sistemi olan S-500’ün yaklaşık 480 kilometre uzaklıktaki hedefi vurduğu, daha önceki testlerde ise 400 kilometre mesafedeki hedefleri vurduğunu bildirmişti.

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