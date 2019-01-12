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Sadece 6 ışık yılı uzaklıkta yaşanabilir bir ötegezegen keşfedildi

Bilim insanları, güneş sistemine yakın bir gezegenin ilkel yaşamı destekleyebileceğini açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Araştırmacılar, Ötegezegenin dünyaya en yakın ikinci yıldız sistemi olan Barnard'ın yıldızının yörüngesinde döndüğünü ve ilkel bir yaşama  hizmet etme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.
 
Büyük bir astronom toplantısında bulgularını açıklayan Villanova Üniversitesi astrofizikçileri Edward Guinan ve Scott Engle konuyla ilgili olarak, "Gezegen muhtemelen çok soğuk, eksi 170 santigrat derece. Ancak ilk keşfedildiğinde fark ettiğimizden daha iyi bir ev olabilir. Eğer büyük bir demir ve nikel çekirdeğine ve jeotermal faaliyete sahipse öngördüğü gibi ilkel yaşamı barındırabilir." dediler
 
Guinan, “Jeotermal ısıtma, Antarktika'da bulunan yeraltı göllerine benzeyen, yüzeyinin altındaki yaşam alanlarını destekleyebilir.” dedi. “Jüpiter'in buzlu uydusu Europa'daki yüzey sıcaklığının Barnard b'ye benzer olduğunu ancak gelgit ısınması nedeniyle Europa'nın muhtemelen buzlu yüzeyinin altında sıvı okyanusları bulunduğunu biliyoruz" dedi.
 
Bilim insanları, Barnard b’nin Kasım’da keşfedildiğini, ancak ilk keşfedildiğinde yaşanabilir bir ötegezegen olmadığını düşündüklerini, daha sonra yapılan araştırmada ise yüzeyinin altından akan ısının olduğu önerisi ile ötegezegenin ilkel yaşamı barındırabilir bir konuma getirdiğini belirttiler.
 
Ötegezegen, Dünya'nın kütlesinden yaklaşık üç kat daha fazla bir kütleye sahip ve her 233 günde bir kendi güneşinin etrefında dönüyor. Bu dönüş yaklaşık Merkür'ün Güneş'in etrafında döndüğü mesafeyle aynı.
 
Araştırmacılar, atmosferini, yüzeyini ve potansiyel yaşanabilirliğini anlamak için ötegezegen hakkında daha fazla araştırma yapacaklarını belirttiler.

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