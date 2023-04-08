SAHA İstanbul “SAHA MUEK”, Uluslararası Havacılık Kalite Grubu'na dahil oldu

SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, bünyesinde savunma, havacılık ve uzay teknolojileri sanayisinde yer alan 938 firma ve 26 üniversitenin yer aldığı SAHA İstanbul Sanayi kümelenmesi, Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olarak büyümeye ve yerli savunma sanayisinin gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor.

SAHA İstanbul tarafından Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi'nin (SAHA MİHENK) kurulması ile başlatılan çalışmalar, Türkiye'nin havacılık ve uzay teknolojileri konularında gelişimine katkıda bulunurken, yapılan çalışmalar da başarılı sonuçlar veriyor.

SAHA İstanbul tarafından, Türkiye'de uzay teknolojisinin geliştirilmesi için firmaların ve ilgili kamu kurumlarının yetenek ve gayretlerini bir araya getirmek amacıyla kurulan Milli Uzay Endüstrisi Komitesi (SAHA MUEK), sivil havacılık alanındaki en üst otoritelerden biri olanUluslararası Havacılık Kalite Grubu'na (IAQG) dahil oldu.

SAHA MUEK bundan sonraki dönemde IAQG bünyesindeki "Uzay Forumunun" çalışmalarına iştirak ederek dünya uzay endüstrisi kalite süreçlerine katkıda bulunacak. Son gelişme ile SAHA İstanbul havacılık sektörünün yanı sıra uzay sektöründe de faaliyet gösteren firmaları uluslararası alana taşımış olacak.

Bu arada, 2017 yılında SAHA İstanbul bünyesinde teşkil edilen Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi (SAHA MİHENK), 2021 yılında IAQG'nin yetkili bölgesel otoritesi (RMS – Regional Management Structure) olarak tanınmış, böylelikle Uluslararası Havacılık Kalite Standartlarında üretim yapmak ve AS 9100 Sertifikasına sahip olmak isteyen Türk firmalarının yabancı denetçiler yerine milli denetçiler tarafından denetlenmesinin ve sertifikalandırma süreçlerinin daha uygun koşullarda gerçekleştirilmesinin yolu açılmıştı.