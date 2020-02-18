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Bilim-Teknoloji

Sahte e-Devlet sitesi ile vurgun

Siber dolandırıcılar kariyer sitesi LinkedIn'i kullanarak binlerce kişiyi dolandırmaya kalktı. E-dolandırıcılar e-Devlet sitesini kopyalayıp, LinkedIn üzerinden reklamını yaptı. E-Devletin sahte bir kopyasını yapan dolandırıcılar kullanıcıları bu siteye çekerek kullanıcıların bilgilerini çalmayı hedefliyor.

18 Şubat 2020 Salı10:46 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 10:46

Siber dolandırıcıların hedefinde bu defa online kariyer platformu LinkedIn var.

Daha önce Facebook ve Twitter üzerinden vatandaşları kandırmaya çalışan dolandırıcılar, bu defa LinkedIn'e reklam vererek sahte e-Devlet sitelerini öne çıkardı.

VATANDAŞA TUZAK

Sabah'ta yer alan habere göre, devletin resmi e-Devlet hesabıyla aynı logoyu kullanan dolandırıcılar, "Bankaların kredi kartı iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın" mesajı ile vatandaşları tuzağa düşürmeye çalıştı.

E-Devletin sahte bir kopyasını yapan dolandırıcılar kullanıcıları bu siteye çekerek kullanıcıların bilgilerini çalmayı hedefliyor.

Ntv'de yer alan bilgiye göre bu amaç uğruna Linked'ın'e reklam veren dolandırıcılar, kullanıcılardan kredi kartı iadelerini almaları için bilgilerini girmelerini istiyor.

Kullanıcıların bu tuzağa düşmesi durumunda siber dolandırıcılar bu kişinin bilgilerini ele geçiriyor.

Siber dolandırıcılar linkedIn gibi sosyal ağ platformlarına reklam vererek binlerce kişiye ulaşmayı deniyor. 

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