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Samsung 3.5mm kulaklık girişini yeni model telefonlarında kaldırmaya hazırlanıyor.

Samsung da modaya uyuyor; şirkete yakın kaynaklara göre tıpkı Google'ın ve Apple'ın yaptığı gibi 3.5mm kulaklık girişini yeni model telefonlarında kaldırmaya hazırlanıyor.

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Apple’ın 3.5 mm’lik girişe veda etmesinden yaklaşık 3 yıl sonra Samsung da bu girişi telefonlarından kaldıracak. Ancak, şirketin birkaç ay sonra tanıtımını gerçekleştireceği Galaxy S10 modelinde bu girişe yer vermesi bekleniyor. Yani Galaxy S10 için bu karar geçerli değil gibi görünüyor.
 
Yani kulaklık girişine Galaxy Note 10 ile veda edeceğiz. Tabi, Note 10’un tanıtılmasına yaklaşık 10 ay olduğu için şu anda bu bilgi doğrulanamıyor.
 
Samsung’un kulaklık girişini kaldırmak istemesinin tek nedeni yeni trendlere uyum sağlamak olmayabilir. Şirketin birçok yeni kablosuz kulaklık tanıtacağını dikkate aldığımızda, satışları artırmak ana hedefler arasında olabilir.

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