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Samsung 512GB'lık MicroSD kartı EVO Plus'ı duyurdu: İşte fiyatı

Her ne kadar akıllı telefonlar artık 256GB gibi oldukça tatmin edici depolama alanlarıyla gelse de bazı kullanıcılar ek alana ihtiyaç duyabiliyor. Samsung, bu ihtiyaca cevap verecek SD kartını satışa sundu.

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Şu an için sadece Almanya ve İngiltere'de satışa sunulan 512GB'lık microSD kartın fiyatı Almanya için 289 euro (1829 TL), İngiltere için ise 227 pound (1615 TL) olarak listelendi. Özellikle 4K UHD video kaydı alan ve bu videoları oynatan kullanıcılar için tasarlanan SD kart, tam 100MB/s hızında okuma, 90MB/s hızında yazma hızı sunuyor. Samsung'un belirttiğine göre 3GB'lık bir videoyu sadece 38 saniyede bilgisayarınıza aktarılabileceksiniz.
 
Beraberinde bir adet microSD kart adaptörü ile gelen SD kartın 64/128/256GB'lık farklı varyantları da bulunuyor. MicroSDXC EVO Plus'ın resmi satış sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
(Webtekno)

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