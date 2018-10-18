Samsung otomotiv sektörüne özel yongalar geliştiriyor

Bugün başlı başlına yeni bir segment haline gelen araç içi eğlence veya sürücüsüz araç bilgisayarları önemli yatırımlar almaya devam ediyor. Samsung bu alana özel olarak yongalar geliştirmeye başladı.

Yeni Auto serisi

Sürücüsüz araçlar olsun yardımcı sistemler olsun araç içi eğlence sistemleri olsun artık özel tasarlanmış yongalara ihtiyaç duyuyor. Tasarımcılar mobil cihaz platformuna sundukları yongaları optimize etmekten çok baştan aşağı yeni tasarımlar yapıyor.

Yonga sektörünün önemli ismi Samsung da Exynos Auto markasını duyurdu. Exynos Auto otomotiv sektöründeki farklı ihtiyaçları hedefliyor. Sürücüsüz araçlarda sürüş yardımı sağlayan sistemler için Exynos Auto A serisi sunulacak. Eğlence sistemleri için Auto V, iletişim sistemleri için Auto T serisi geliştiriliyor. Yongalar ARM mimarisinde Cortex A ve M gibi farklı çekirdekleri temel alacak.

Diğer taraftan sürücüsüz veya sürüş destek sistemli araçlarda da artık kameralar önemli bir yer tutmaya başladı. ISOCELL Auto markası da bu alanda gelişmiş sensörler sunacak. 960p çözünürlükten 4K çözünürlüğe kadar değişen 3 farklı ISOCELL sensörü hali hazırda otomobil üreticilerine sunuldu.

Yonga pazarında gelir olarak lider durumda olan Samsung sektöre özel yongaları ile de pazar payını arttırmayı planlıyor. ISOCELL Auto ve Exynos Auto bu anlamda önemli bir katkı yapabilir.

(Donanım Haber)