29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6108
  • 6,3222
  • 255.258
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Samsung'un ikinci çeyrekte faaliyet karı yüzde 56 düştü

Samsung Electronics, 2019 yılı ikinci çeyrekte faaliyet krının yüzde 56 düştüğünü öngördü.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Samsung Electronics bugün yaptığı açıklamada, telefon pazarındaki yavaşlama ve ekonomik koşullar nedeniyle faaliyet kârının yılın ikinci çeyreğinde yüzde 56 düşmesini beklediğini belirtti.
 
Şirketten yapılan açıklamaya göre, nisan-haziran dönemi için faaliyet kârının bir yıl öncesine göre yüzde 56 düşüşle 6,5 trilyon won (5,6 milyar dolar) kazanması bekleniyor.
 
Samsung gelirlerinin yüzde 4,2 oranında düşmesi bekleniyor. Samsung, bu ay sonunda kesin sonuçları bildirmeyi planlanıyor.
 
HİSSELERİ DE DÜŞÜŞTE
 
Samsung'un hisseleri erken ticarette yüzde 1,2 düşüş gösterdi.
 
Samsung, kendi akıllı telefonları ve Apple için ekranların yanı sıra bellek ve yongalar üretiyor. Ayrıca Amazon gibi bulut şirketleri için sunucu yongaları sağlıyor.
 
Ancak Samsung, Tokyo’nun Güney Kore’ye yapılan son ihracat kısıtlamasından etkilenen Güney Kore’nin önde gelen yarı iletken üreticilerinden biri oldu.
 
Dünyanın en büyük akıllı telefon ve bellek üreticisi olan Samsung, son yıllarda bir dizi aksamaya rağmen rekor kârlar elde etti. Ancak küresel arzın arttığı, talebin ise zayıfladığı bu dönemde Samsung, Apple gibi ekonomik beklentilerini düşürdüğünü bildirdi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan´a sert cevap: Emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı

Kayseri'de bulundu! 7,5 milyon yıllık

Kayseri'de bulundu! 7,5 milyon yıllık

Galatasaray, Diego Costa'yı gözüne kestirdi

Galatasaray, Diego Costa'yı gözüne kestirdi

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!

Prenses Haya ile ilgili şoke eden iddia! Neden İngiltere’ye sığındı?

Prenses Haya ile ilgili şoke eden iddia! Neden İngiltere’ye sığındı?

Yargıtay'dan Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler hakkında karar

Yargıtay'dan Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler hakkında karar

Yeni parti iddiaları... Başkan Erdoğan: Hepsi tarih oldu

Yeni parti iddiaları... Başkan Erdoğan: Hepsi tarih oldu

Onlar İsrail'in 'ikinci sınıf' Yahudileri

Onlar İsrail'in 'ikinci sınıf' Yahudileri
 

POPÜLER HABERLER

İYİ Partili Lütfü Türkkan´a sert cevap: Emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik

İYİ Partili Lütfü Türkkan´a sert cevap: Emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik

Doğa ile iç içe yaşayan insanlar

Doğa ile iç içe yaşayan insanlar

Uzun yolculuklara nasıl hazırlanmalısınız? İşte tüyolar...

Uzun yolculuklara nasıl hazırlanmalısınız? İşte tüyolar...

Bu kareler ilk kez ortaya çıktı!

Bu kareler ilk kez ortaya çıktı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019